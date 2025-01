Leerdam grijpt leiding op EK sprint met zege op 1000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Jutta Leerdam gaat na de eerste dag van het EK sprint in Heerenveen aan de leiding. De tweevoudig Europees kampioene sprint maakte met de zege op de 1000 meter haar achterstand op landgenote Femke Kok goed.

Titelverdedigster Leerdam bleef haar tegenstander Vanessa Herzog ruim voor en won de 1000 meter in 1.14,21. Daarmee was ze 0,76 seconde sneller dan Kok, die met 1.14,97 tot de tweede tijd kwam. Kok had eerder vrijdag de 500 meter gewonnen in 37,58.

Suzanne Schulting, de derde Nederlandse deelneemster, reed met 1.15,40 de derde tijd. Ze versloeg in haar rit Karolina Bosiek uit Polen, die met 1.16,09 de vierde tijd neerzette.

In het klassement heeft Leerdam voor de tweede 500 meter zaterdag een voorsprong van 0,19 seconde op Kok. Schulting staat derde op 0,64 van de 26-jarige Zuid-Hollandse.