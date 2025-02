Vaticaan: toestand paus nog kritiek, had rustige nacht

De gezondheid van paus Franciscus is nog altijd kritiek. Dat meldt het Vaticaan zondagochtend in een verklaring. De 88-jarige paus had volgens de verklaring opnieuw een "rustige" nacht.

"De nacht is vredig voorbijgegaan. De paus heeft gerust", zegt het Vaticaan in de korte update.

De paus werd 14 februari met bronchitis opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Inmiddels wordt hij behandeld voor een dubbele longontsteking.

Zaterdagavond meldde het Vaticaan dat zijn toestand is verslechterd. Zaterdagochtend had hij een "langdurige astma-aanval" en hij onderging een bloedtransfusie als gevolg van een te laag aantal bloedplaatjes. Het Vaticaan omschreef de gezondheid van de paus toen voor het eerst als "kritiek", maar hij zou wel alert zijn.