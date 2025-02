Vaticaan: toestand van paus complex, blijft langer in ziekenhuis

Het Vaticaan meldt dat de toestand van paus Franciscus, die vrijdag met bronchitis werd opgenomen in het ziekenhuis, "complex" is door een luchtweginfectie. Dit betekent dat de 88-jarige paus langer in het ziekenhuis zal moeten blijven dan oorspronkelijk gedacht.

Franciscus had voor zijn opname last van ademhalingsproblemen en liet medewerkers zijn toespraak voorlezen. Eerder had het Vaticaan al gezegd dat de paus zijn evenementen tot en met maandag zou afzeggen. Nu is ook besloten dat de wekelijkse audiëntie van woensdag niet doorgaat.

Een woordvoerder van het Vaticaan maakte eerder bekend dat de paus in de nacht van zondag op maandag goed heeft geslapen. De woordvoerder sprak van een "vreedzame" nacht. Een bron uit de entourage van de paus zei tegen persbureau AFP dat Franciscus werd opgenomen na een "zeer drukke" periode van twee weken, waarin hij verzwakt was. De bron voegde eraan toe dat "er geen reden is tot paniek".

Franciscus leidt de Rooms-Katholieke Kerk sinds 2013. Hij kampt de afgelopen jaren met verschillende gezondheidsproblemen, waarvoor hij ook in het ziekenhuis opgenomen is geweest. In maart 2023 lag hij ook al met bronchitis in het ziekenhuis.