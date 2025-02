Politie bevrijdt gegijzelde man (48) in Oosterhout

OOSTERHOUT (ANP) - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 48-jarige man bevrijd die was gegijzeld in een huis in de Donkerstraat in Oosterhout. Hij verkeert in goede gezondheid, aldus de politie. Bij de inval werd ook een 48-jarige verdachte uit de Brabantse plaats opgepakt.

De politie kreeg rond middernacht een melding van de gijzeling en onderzoekt nu de omstandigheden. Wel is duidelijk dat het gaat om een "op zichzelf staand incident". De verdachte wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of hij langer in de cel blijft.