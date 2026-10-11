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Veel doden bij luchtaanval op goudmijn bij grens Soedan en Egypte

Samenleving
door anp
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KHARTOEM (ANP/AFP/DPA) - Door luchtaanvallen zaterdag op een goudmijn aan de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Dat meldt onder meer Sudan Doctors Network, een vereniging van medische professionals.
De schattingen van het dodental lopen uiteen. De Soedanese mensenrechtenorganisatie The Emergency Lawyers sprak van 72 doden, terwijl Darfur Victims Advocacy het over 200 doden had. Beide organisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval.
Op Soedanese sociale media circuleerden beelden van pamfletten die vermoedelijk door Egyptische vliegtuigen waren afgeworpen. De pamfletten verwezen naar een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning.
Conflict
Egypte en Soedan zijn niet in conflict met elkaar. Caïro steunt officieel de Soedanese strijdkrachten (SAF) en de Soedanese regering in de lopende burgeroorlog tegen de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF).
Sinds het begin van die burgeroorlog, in april 2023, zijn volgens hulporganisaties zo'n 200.000 doden gevallen. Bijna 20 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen.
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