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Zelensky: Rusland valt energiecentrale aan na aankondiging Trump

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een energiecentrale heeft aangevallen nadat de Amerikaanse president Donald Trump een "energiebestand" tussen de twee landen had aangekondigd.
"De Russen hebben een energiecentrale in Kyiv geraakt met een Shahed-drone", aldus Zelensky in een bericht op sociale media. Ook zouden de Russen in de regio Charkiv aanvallen op energievoorzieningen hebben uitgevoerd. "En dit alles gebeurde nadat de president van de Verenigde Staten zijn verklaring over een energiebestand had afgegeven."
Eerder op zondag had Trump aangekondigd dat Rusland en Oekraïne zijn overeengekomen te stoppen met aanvallen op elkaars energie-infrastructuur.
Zelensky liet direct weten dat dit "nieuws" voor hem was. Vanuit Moskou is nog niet gereageerd.
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