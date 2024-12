Veel doden door Israëlische aanval op Khan Younis in Gaza

KHAN YOUNIS (ANP/RTR) - Bij een aanval op een opvangcentrum voor ontheemden in Khan Younis in centraal Gaza zijn minstens twintig Palestijnen omgekomen, melden artsen in de stad. Een nog onbekend aantal mensen raakte gewond.

In totaal kwamen door Israëlische aanvallen zondag zeker 48 Palestijnen om het leven, onder wie een cameraman van de zender Al Jazeera. Onder de doden waren ook reddingswerkers, aldus medici.

Het Israëlische leger meldde dat de lucht- en grondtroepen in het noorden van de enclave tientallen "militanten" hebben gedood. Ook zou het leger tientallen strijders gevangen hebben genomen.