Manuela Kemp in coma na scooterongeluk in Portugal

Zangeres en presentatrice Manuela Kemp ligt sinds 7 december in coma nadat zij in Portugal een eenzijdig ongeluk had gekregen met een scooter. Aan De Telegraaf vertelt haar man Tjerk Lammers zondag dat de 61-jarige Kemp bij de val op haar hoofd terechtkwam.

Kemp vertrok op de scooter om cadeautjes te kopen en is ergens onderweg ten val gekomen. Hoe dat precies is gebeurd, is nog onduidelijk, maar volgens Lammers was er snel een verpleegkundige bij en stopte er ook een arts. "Die hebben haar gestabiliseerd voordat de ambulance kwam en dat is heel belangrijk geweest", zegt hij.

Lammers wist al die tijd niet waar zijn partner uithing, en toen het donker begon te worden besloot hij Kemp te gaan zoeken. Omdat hij haar niet zag, is hij naar de politie gereden. Daar kreeg hij te horen dat ze in het ziekenhuis lag. Volgens Lammers probeert Kemp de laatste dagen om wakker te worden. "Ze beweegt haar armen of een been, ze opent even haar ogen."

Omroep MAX

Artsen van Kemp geven aan dat ze met kleine stapjes vooruitgaat, "waarvan we moeten afwachten hoe ver die haar brengen", zegt Lammers. Hij is elke dag bij Kemp.

Manuela Kemp was tot 2022 op de radio te horen bij omroep MAX, maar verdween daar na een onwelwording. Sindsdien ging het weer beter met haar. In de jaren 90 was Kemp op televisie te zien als presentatrice van onder meer Eigen Huis & Tuin en De Vrienden van Amstel LIVE.