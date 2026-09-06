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Veel doden en gewonden bij explosie van vuurwerk in kerk Mexico

Samenleving
door anp
zondag, 06 september 2026 om 23:26
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SANTA MARIA CANCHESDA (ANP/AFP/DPA) - Bij een ontploffing van vuurwerk in een kerk tijdens een dorpsfeest in Mexico zijn minstens tien mensen omgekomen en meer dan zestig mensen gewond geraakt. Dat meldt de regering van de centraal gelegen Mexicaanse staat Mexico.
Het ongeval gebeurde zaterdagavond in de plaats Santa María Canchesda, ongeveer 160 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Mexico-Stad, tijdens een feest ter ere van de beschermheilige van de plaats. Er ontplofte vuurwerk dat was opgeslagen in een lokaal van de parochie dat als opslagruimte werd gebruikt, aldus de lokale overheid.
Door de explosie werd een gebied rondom de kerk verwoest. Onder de gewonden zijn twee priesters, meldde het bisdom. Volgens mediaberichten zijn er ook kinderen onder de gewonden. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.
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