Veel gemeenten geen last van 'evenementenluwte' rond NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - De NAVO-top in Den Haag lijkt weinig invloed te hebben op evenementen in die periode in de rest van het land. In een rondgang van het ANP langs ruim tweehonderd gemeenten laten bijna 170 gemeenten weten dat geplande evenementen gewoon doorgaan of dat er rond de top geen activiteiten gepland waren. Wel zeggen sommige gemeenten dat ze de haalbaarheid van evenementen dit jaar kritischer hebben onderzocht.

Voor de top in juni zijn ongeveer 27.000 van de 65.000 politiemensen nodig, waardoor de capaciteit elders beperkter is. De politie riep gemeenten vorig jaar op tot een "evenementluwe periode". Enkele gemeenten zeggen dat ze nieuwe evenementen rond de NAVO-top strenger hebben beoordeeld. In onder meer Vlissingen en Zundert werden nieuwe evenementen waarvoor politie-inzet nodig zou zijn in principe niet toegestaan.

Meerdere gemeenten hebben intensief overlegd met de politie en organisatoren over de planning van evenementen in en rond juni. Zo heeft de gemeente Apeldoorn organisatoren van evenementen al in september geïnformeerd over de verminderde politiecapaciteit in de regio, niet alleen door de NAVO-top, maar ook vanwege Koningsdag in Doetinchem, in dezelfde veiligheidsregio. "Daarbij is het uitgangspunt dat, waar mogelijk, organisatoren zelf meer organiseren op het vlak van beveiliging en de inzet van politie beperkter is", aldus een woordvoerder van Apeldoorn.

Particuliere beveiligers

Enkele gemeenten, waaronder Enschede, Overbetuwe en IJsselstein, doen bij sommige evenementen meer dan normaal een beroep op particuliere beveiligers of verkeersregelaars. In Kampen zijn andere veiligheidsmaatregelen geadviseerd, zoals het tellen van bezoekers of het plaatsen van extra hekken. Gemeenten als Culemborg, Laren en Eemnes proberen eventuele krapte op te vangen door boa's in te zetten. Hetzelfde gebeurt in Hof van Twente, zegt een woordvoerder, die feestvierders daarnaast oproept "om het gezonde verstand te blijven gebruiken".

De NAVO-top is op 24 en 25 juni in Den Haag en geldt als een van de grootste bijeenkomsten die ooit in Nederland is georganiseerd. Een enkele gemeente laat weten ook voor de periode daarna bang te zijn voor verminderde politie-inzet. De extra ureninzet voor de NAVO-top moet op een ander moment gecompenseerd worden, vreest bijvoorbeeld de gemeente Súdwest-Fryslân. "Het zal veel moeite kosten om de roosters in de zomerperiode rond te krijgen."=