Productie industrie zet groei voort in februari

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse industrie heeft in februari opnieuw meer geproduceerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de industriële productie 1 procent hoger dan in februari 2024. Het is de tweede opeenvolgende productiestijging van de industrie, na anderhalf jaar van dalingen.

In januari groeide de productie met 0,3 procent. Dat was de eerste toename sinds juni 2023. Van januari op februari nam de productie met 1,2 procent toe. In mei 2020, tijdens de coronacrisis, bereikte de industriële productie een dieptepunt. Daarna steeg de productie tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen.