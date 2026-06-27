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Veel hulpdiensten bij grote brand in parkeergarage in Rotterdam

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 7:26
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ROTTERDAM (ANP) - Er zijn zaterdagochtend veel hulpdiensten in touw bij een grote brand in een parkeergarage in Rotterdam-Zuid. De brand aan de Bas Paauwestraat ontstond in een auto, is uitslaand en er komt veel rook vrij. Een bovengelegen woongebouw wordt ontruimd
Volgens de veiligheidsregio zijn onder meer brandweer, ambulance, politie en de gemeente aanwezig. Het ontruimen is een flinke operatie, aldus de veiligheidsregio. Veel bewoners staan al buiten. Ze worden opgevangen in de buurt.
Ambulancepersoneel kijkt meerdere mensen na omdat die mogelijk rook hebben ingeademd.
Vanwege de hitte moeten hulpdiensten elkaar afwisselen om veilig te kunnen blijven werken. De brandweer voert metingen uit om te kijken naar schadelijke stoffen in de lucht.
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