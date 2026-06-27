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Als je deze gele brief van Justitie krijgt kun je maar beter openmaken

Samenleving
door Ans Vink
zaterdag, 27 juni 2026 om 6:09
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Vanaf 1 juli verandert er iets voor iedereen die een verkeersboete te laat betaalt: het CJIB gaat werken met een nieuwe, opvallende gele herinneringsbrief. Die moet voorkomen dat mensen onnodig dure aanmaningen krijgen en helpt om boetes toch op tijd te voldoen.
De gele brief valt direct op: de onderkant is knalgeel en bedoeld als signaal om de envelop niet gedachteloos bij het oud papier te leggen. Wie zijn boete na ongeveer acht weken nog niet heeft betaald, krijgt deze gratis waarschuwing met twee extra weken betaaltermijn. In die periode blijft het boetebedrag gelijk en komen er geen extra kosten bovenop.
Wie na de gele brief nog steeds niet betaalt, valt terug in het oude systeem van verhogingen. Dan gaat de boete eerst keer 1,5 en kan daarna verdubbelen: een boete van 50 euro wordt zo 75 euro en uiteindelijk 150 euro. Ook wijst het CJIB in de gele herinnering nadrukkelijk op de mogelijkheid van een betalingsregeling, zodat mensen de boete in termijnen kunnen aflossen.
Omdat de brief zo herkenbaar is, ligt phishing via nepbrieven op de loer. Daarom waarschuwt het CJIB om niet zomaar QR-codes op een brief te scannen en bij twijfel altijd via DigiD in te loggen op de officiële site om te controleren of er daadwerkelijk een boete openstaat

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