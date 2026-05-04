Veel interesse in Roemenië om gestolen gouden helm te bekijken

BOEKAREST (ANP) - Het was de afgelopen weken druk bij het Nationaal Historisch Museum in Boekarest. Daar werden sinds woensdag 22 april de gouden helm van Cotofenesti en twee gouden armbanden tijdelijk tentoongesteld, die vorig jaar in Nederland werden gestolen. Het museum meldt aan het ANP dat het aantal bezoekers deze periode flink is gestegen.

Het was de eerste keer dat de kunststukken weer publiekelijk te zien waren sinds ze werden teruggevonden. Volgens een woordvoerder van het museum gebeurde dit "om mensen de kans te geven de helm te zien, en hen te laten weten dat hij terug is". Afgelopen vrijdag was de laatste dag.

De gouden helm raakte beschadigd en moet worden gerestaureerd. Daarna keren de kunststukken terug naar het museum. Het is niet duidelijk hoe lang de restauratie gaat duren.

Het proces tegen drie verdachten van de kunstroof begon vorige maand. Het OM heeft met twee van hen de afspraak gemaakt dat ze strafvermindering krijgen voor het teruggeven van de helm en twee van de gouden armbanden. Naar de derde armband wordt nog gezocht.