Nederlands cruiseschip met zieken mag niet aanmeren in Kaapverdië

PRAIA (ANP) - Opvarenden van het Nederlandse cruiseschip MV Hondius mogen niet aan land in Kaapverdië. Dat meldt de BBC op gezag van lokale media en autoriteiten. Drie passagiers van dat schip zijn onlangs overleden nadat ze ziek waren geworden aan boord, onder wie twee Nederlanders. Een 69-jarige Brit ligt nog op de intensive care. Sinds het incident ligt het schip nabij de Kaapverdische hoofdstad Praia, waar passagiers dus niet van boord mogen, volgens de BBC om de lokale bevolking te beschermen.

Onduidelijk is wat er precies is gebeurd op het schip. Vermoedelijk gaat het om een uitbraak van een variant van het hantavirus, dat doorgaans van knaagdieren op mensen wordt overgebracht. Dat virus kent tientallen varianten en kan in ernstige gevallen de dood tot gevolg hebben. Varianten die in Europa rondgaan, geven doorgaans griepachtige verschijnselen en leiden tot nier- of leverklachten. In zeldzame gevallen kan het gaan om een variant die overdraagbaar is van mens op mens.