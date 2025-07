Veel kinderen hebben last van krentenbaard

UTRECHT (ANP) - Veel kinderen gaan naar de huisarts omdat ze last hebben van krentenbaard. Dat is een ontsteking van de huid, met wondjes, rode plekjes of blaasjes met gele korstjes. Onderzoeksinstituut Nivel, dat de gegevens van huisartsen registreert, zegt dat dit vaak in de zomer gebeurt.

Van elke 100.000 kinderen van 14 jaar of jonger gingen vorige week ruim tweehonderd met krentenbaard naar de huisarts. Dat is aanzienlijk meer dan een week eerder, en het aantal ligt ook behoorlijk wat hoger dan vorig jaar rond deze tijd van het jaar.