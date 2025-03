Prijzen voeding en recreatie stuwen inflatie in februari

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in februari gemiddeld 3,8 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie liep daarmee op ten opzichte van de 3,3 procent in januari.

De prijzen van voeding zorgden voor een stijging van de inflatie. Voedingsmiddelen waren vorige maand 3,8 procent duurder dan in dezelfde maand het jaar daarvoor. In januari waren de voedingsprijzen 3,1 procent hoger. De grotere prijsstijging kwam voornamelijk door hogere prijzen van vlees en brood- en graanproducten. Ook de prijsstijgingen van recreatie en cultuur en woonproducten zoals meubels droegen bij aan de stijging van de inflatie.