Veel mensen willen stemmen op stations tijdens ochtendspits

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 10:07
anp291025133 1
UTRECHT (ANP) - Op stations is het woensdagochtend druk met mensen die voor hun werk op stembureaus daar willen stemmen. "In veel steden zijn vanmorgen al enkele honderden mensen langsgeweest op het station", schat een NS-woordvoerder in.
In Den Haag was het met vlagen erg druk, hoort hij van medewerkers op het station. Die hebben bijna duizend stemmers voorbij zien komen op het station. In Roermond, Eindhoven en Breda zagen medewerkers een paar honderd mensen die gingen stemmen.
Nu de ochtendspits voorbij is, wordt het wat rustiger op de stations, ziet de woordvoerder.
