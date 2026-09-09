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Britse minister kondigt onderzoek aan naar luchtvaartchaos

Economie
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 17:49
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LONDEN (ANP/RTR) - De Britse minister van Transport heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de storing waardoor honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk niet doorgingen. Bewindsvrouw Heidi Alexander wil dat de nationale luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding.
"Het is duidelijk dat passagiers niet met dit soort verstoringen te maken zouden moeten krijgen. Daarom heb ik de Civil Aviation Authority gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren om de oorzaak vast te stellen en te garanderen dat onze luchtverkeersleidingssystemen onze passagiers brengen waar ze moeten zijn." Volgens Alexander was het probleem te vermijden.
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