Veel minder zzp'ers voor de klas in Amsterdam

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 7:09
anp101125045 1
AMSTERDAM (ANP) - Basisscholen in en rond Amsterdam maken veel minder gebruik van ingehuurde leerkrachten. De inzet van zzp'ers en uitzendkrachten is meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig schooljaar.
De openbare, bijzondere en speciale basisscholen in Amsterdam, Weesp, Diemen en Duivendrecht overleggen met elkaar binnen het zogeheten Breed Bestuurlijk Overleg (BBO). Dat meldt maandag dat 81 voltijdsbanen nu worden ingevuld met externe krachten. Vorig jaar waren dit ruim tweehonderd voltijdsbanen.
Het samenwerkingsverband noemt dit "een belangrijke stap in de beweging richting meer vaste medewerkers, stabiele teams en duurzaam onderwijs in de stad". Volgens het BBO hebben leraren die eerder niet in vaste dienst wilden komen zich nu toch gemeld voor een aanstelling.
Zelfstandigen afbouwen
De basisscholen kondigden eerder dit jaar gezamenlijk aan dat ze de inhuur van zelfstandigen wilden afbouwen. Een vast gezicht voor de klas is beter voor de kwaliteit van de lessen, en dus voor de kinderen in de klas, was hun uitleg. De scholen zeiden dat ze daar al sinds 2023 aan werkten en dat het losstond van de aanpak van schijnzelfstandigheid door de overheid.
De basisscholen in en rond Amsterdam hebben samen voor meer dan 4600 voltijdsbanen aan leerkrachten en ondersteunend personeel.
