Veel politie bij pro-Israëlmanifestatie op de Dam in Amsterdam

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 21:37
AMSTERDAM (ANP) - Op de Dam in Amsterdam waar om 19.30 uur een pro-Israëlmanifestatie is begonnen, is veel politie aanwezig. Volgens een agent zijn er zo'n 2000 mensen aanwezig. Zij dragen Israëlische vlaggen bij zich en hebben zich om een podium verzameld waar onder meer SGP-leider Chris Stoffer en opperrabijn Binyomin Jacobs spreken. Veel aanwezigen hebben een Israëlische vlag bij zich.
Rond 19.45 uur kwamen er nog vier bussen met mensen aan. Daarvoor arriveerden er al meerdere bussen op de Dam.
Meerdere mensen die langsliepen riepen "Free Palestine". Een persoon zei "fuck Israël", waarop de politie meteen achter hem aan kwam.
De manifestatie is georganiseerd door werkgroep Op de bres voor Israël. Die wil met de bijeenkomst "Israël en de Joodse gemeenschap in Nederland tijdens Chanoeka een hart onder de riem steken".
