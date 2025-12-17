Baanwielrenner Lavreysen opnieuw Sportman van het Jaar

ARNHEM (ANP) - Baanwielrenner Harrie Lavreysen is tijdens het Sportgala op sportcentrum Papendal voor de tweede keer op rij gekozen tot Sportman van het Jaar. De 28-jarige Brabander veroverde dit jaar voor de zevende keer op rij de wereldtitel op de sprint en werd de eerste baanwielrenner met vier gouden medailles op één WK.

Lavreysen kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van zijn collega-sporters en de vakjury en ontving de bijbehorende Jaap Eden Award uit handen van schaatsster Irene Schouten. Hij won de verkiezing van wielrenner Mathieu van der Poel en schaatser Jenning de Boo, de twee andere genomineerden.

Lavreysen begon het WK in het Chileense Santiago met de titel op de teamsprint, samen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg. Daarna was hij ook de sterkste op de onderdelen keirin, kilometer tijdrit en individuele sprint. Hij bracht zijn carrièretotaal op een absoluut record van twintig wereldtitels.

Overigen

Rolstoeltennisser Niels Vink werd gekozen tot Parasportman van het Jaar. Vink won de grandslamtoernooien Wimbledon en US Open in het enkelspel en met Guys Sasson aan zijn zijde de dubbeltitels op Roland Garros, Wimbledon en US Open.

Vink raakte zwaar geëmotioneerd tijdens zijn speech. Hij bracht eerbetoon aan zijn in september overleden trainer Hans Jurgen Striek.