Veel politie in centrum van Utrecht voor demonstraties

Samenleving
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 13:12
UTRECHT (ANP) - Er is zondag veel politie aanwezig in en rondom het Centraal Station in Utrecht. Een deel van de stad, waaronder het centrum, geldt als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Sharon Dijksma nam dat besluit uit "vrees voor wanordelijkheden" bij aangekondigde demonstraties.
In de stationshal zijn tientallen agenten aanwezig, ziet een ANP-verslaggever. Ook zijn er agenten op de fiets en staan er buiten politiebusjes. Boven het station vliegt een drone. Buiten, onder het bollendak, heeft zich een handvol demonstranten verzameld. Enkelen hebben een Prinsenvlag met daarop een wolfsangel bij zich, beide werden gebruikt door de NSB.
Zondag was een anti-migratieprotest aangekondigd door Nederland in Opstand (NIO), maar de groep heeft afgezegd. Voor de actievoerders die toch komen, is een plek beschikbaar in Park Paardenveld. Om 13.00 uur is de demonstratie Samen tegen Fascisme aangekondigd. Demonstranten wilden die op het Domplein houden en ook een route door de stad lopen, maar burgemeester Dijksma wees het Moreelsepark aan als demonstratieplek.
Op beide locaties is politie aanwezig.
