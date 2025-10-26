Beachvolleybalsters Stam en Schoon bereiken finale in Kaapstad

KAAPSTAD (ANP) - Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben op het Elite16-toernooi van Kaapstad de finale bereikt. Het Nederlandse koppel, sinds kort weer bij elkaar na blessureleed bij Stam, versloeg in de Zuid-Afrikaanse stad Sandra Ittlinger en Anna-Lena Grüne uit Duitsland: 21-14 21-19.
In de finale treffen Stam en Schoon opnieuw een Duits duo. Svenja Müller en Cinja Tillman versloegen in de halve finale Tina Graudina en Anastasija Samoilova uit Letland in twee sets (21-16 21-18).