Beachvolleybalsters Stam en Schoon bereiken finale in Kaapstad

Sport
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 13:53
anp261025079 1
KAAPSTAD (ANP) - Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben op het Elite16-toernooi van Kaapstad de finale bereikt. Het Nederlandse koppel, sinds kort weer bij elkaar na blessureleed bij Stam, versloeg in de Zuid-Afrikaanse stad Sandra Ittlinger en Anna-Lena Grüne uit Duitsland: 21-14 21-19.
In de finale treffen Stam en Schoon opnieuw een Duits duo. Svenja Müller en Cinja Tillman versloegen in de halve finale Tina Graudina en Anastasija Samoilova uit Letland in twee sets (21-16 21-18).
