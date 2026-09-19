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Veel publiek bij herdenking Operatie Market Garden in Ede

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 13:15
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EDE (ANP) - Zo'n 50.000 mensen zijn zaterdag afgekomen op de herdenking van de Airborne Luchtlandingen en van Operatie Market Garden. Op de Ginkelse Heide bij Ede landden honderden parachutisten om de luchtlandingen van 1944 na te bootsen. Verder vlogen historische vliegtuigen over en waren er demonstraties van Apache- en Chinookhelikopters. Ook veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig. De gemeente Ede spreekt van een geslaagde herdenking.
Transportvliegtuigen uit elf landen verzorgden de dropping van de parachutisten, meldde de Koninklijke Luchtmacht zaterdag. Twee parachutisten zijn daarbij gewond geraakt, bevestigt een woordvoerster van de gemeente Ede, maar zij had geen nadere informatie. De eerste parachutesprongen moesten worden uitgesteld vanwege de te harde wind.
Op 18 september 1944 werden ruim 2000 geallieerde parachutisten gedropt op de Ginkelse Heide. Dat was onderdeel van Operatie Market Garden waaraan meer dan 35.000 Britse, Amerikaanse en Poolse troepen meededen.
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