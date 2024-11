Veel scholieren hebben moeite met informatie zoeken op internet

DEN HAAG (ANP) - Veel middelbare scholieren hebben niet de vaardigheden om met computers om te gaan, informatie te vinden op internet en te beoordelen of deze betrouwbaar is, melden onderzoekers van het Kohnstamm Instituut en de Universiteit van Amsterdam. Nederlandse scholieren presteren op dit gebied slechter dan leeftijdsgenoten uit andere rijke landen.

De onderzoekers hebben gemeten hoe handig tweedeklassers zijn met computers, door ze opdrachten te laten maken. Ze moesten bijvoorbeeld informatie over het menselijk lichaam beoordelen en in een presentatie zetten. Dit is onderdeel van het internationale onderzoek ICILS dat ook in 34 andere landen is uitgevoerd.

Veel leerlingen in Nederland beheersen niet meer dan basale vaardigheden om met computers om te gaan, valt te lezen in het rapport. Eén op de drie heeft ook daar moeite mee.

Oplossen programmeerproblemen

Scholieren in de meeste andere landen uit de groep van rijke OESO-landen presteerden beter dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Als ook andere landen worden meegenomen in de vergelijking, presteerden Nederlandse scholieren ongeveer gemiddeld.

De wetenschappers hebben ook gemeten hoe goed scholieren zijn in het oplossen van simpele programmeerproblemen. Nederlandse scholieren beheersen hier gemiddeld wel de basis van. Maar ook als het aankomt op dit zogeheten 'computationeel denken' worden ze voorbijgestreefd door hun leeftijdsgenoten uit de meeste andere OESO-landen.

Concept 'kerndoelen'

Staatssecretaris Mariëlle Paul (Primair Onderwijs) zegt er hard aan te werken om "het niveau van die digitale geletterdheid op orde te krijgen". Dat is volgens de bewindsvrouw belangrijk, omdat scholieren deze vaardigheden hard nodig hebben als ze later aan het werk gaan. De komende jaren wil ze aanpassen wat leerlingen precies moeten leren op scholen. Ze heeft al een concept van deze zogeheten 'kerndoelen' over digitale geletterdheid en die worden momenteel op zo'n 200 scholen getest.