Veel smog tijdens vuurwerk, maar dit verwaaide door wind

BILTHOVEN (ANP) - Door het afsteken van vuurwerk was er in de nacht van dinsdag op woensdag kort sprake van smog door fijnstof. De luchtkwaliteit was toen zeer slecht, maar de vervuiling verwaaide snel door de harde wind. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waren de concentraties vergelijkbaar met de twee vorige jaarwisselingen.

De concentraties fijnstof waren het hoogst in Den Haag. Daar werd 908 microgram fijnstof in elke kubieke meter lucht gemeten. Dat is bijna 23 keer zo hoog als het gemiddelde niveau waaraan mensen in een jaar tijd mogen worden blootgesteld. Vorig jaar had Vlaardingen de hoogste concentraties met 1058 microgram fijnstof per kubieke meter.

Mensen met astma, chronische bronchitis, longemfyseem en hart- en vaatziekten kunnen het meest last krijgen van smog. Ze worden bijvoorbeeld kortademig, kunnen piepen bij het ademen en moeten misschien hoesten.