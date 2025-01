Politie Brussel verricht 159 arrestaties tijdens oudejaarsnacht

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische hoofdstad Brussel heeft een onrustige jaarwisseling achter de rug. De Brusselse politie maakt melding van 159 aanhoudingen. Ook raakten trams en bussen beschadigd en zijn auto's uitgebrand.

Een woordvoerder van de Brusselse brandweer spreekt volgens omroep VRT over "een heel woelige nieuwjaarsnacht". De hulpdiensten moesten honderden keren uitrukken. "Verschillende brandweerlui zijn doelwit geweest van stenengooiers, ook mensen die horizontaal vuurwerk afschoten en molotovcocktails gooiden", aldus de woordvoerder. Ook de politie zou met vuurwerk zijn belaagd.

Ook elders in België was het onrustig. De politie in Antwerpen arresteerde 49 personen voor het verstoren van de openbare orde, bericht De Gazet van Antwerpen. Jongeren schoten onder meer vuurpijlen af op voorbijrijdende voertuigen