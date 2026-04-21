Veel vragen Kamer over wens Lelystad Airport in 2027 te openen

DEN HAAG (ANP) - Partijen in de Tweede Kamer hebben dinsdagavond veel vragen over de wens van het kabinet om Lelystad Airport eind volgend jaar te openen. Met name linkse oppositie is kritisch. "Deze minister wil héél graag een lintje knippen", zei Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA). "Maar alle seinen staan op rood."

Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) "streeft" naar opening van het vliegveld voor vakantievluchten in oktober 2027, maakte hij vrijdag bekend in een persbericht. Dat terwijl onzeker is of Lelystad Airport voor die tijd een natuurvergunning heeft. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis was "wel wat verbaasd" over de aankondiging en vroeg zich af of de minister de datum geen "enorme gok" vindt.

Nee, antwoordde Karremans. Hij vindt dat hij "klip en klaar" heeft gemaakt dat opening van het vliegveld afhangt van de natuurvergunning. "Ik heb ook niet beloofd: dan gaan de vluchten de lucht in, boek alvast maar de tickets."

De meeste rechtse partijen willen juist haast maken met de opening van de luchthaven. Dat had al in 2019 moeten gebeuren, zei Maarten Goudzwaard (JA21). Zeven jaar later is dat nog niet gelukt, "terwijl technisch alle seinen op groen staan".