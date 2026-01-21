ECONOMIE
Veel zilver gestolen uit museum in kerk Doesburg

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 22:02
anp210126225 1
DOESBURG (ANP) - Uit het Zilvermuseum in het Gelderse Doesburg is in de nacht van dinsdag op woensdag veel zilver gestolen. De inbrekers zijn voortvluchtig, de politie laat woensdagavond weten dat er nog niemand is gearresteerd.
Het museum zit in de Grote of Martinikerk. Een onbekend aantal mensen is die kerk binnengedrongen. "Ze hebben best wel een flinke buit gemaakt", aldus een politiewoordvoerster. Het is nog niet duidelijk of de inbrekers doelgericht te werk gingen en wisten wat ze wilden hebben.
Loading