Veenbrand in oosten België woedt al over 3000 hectare

LUIK/SOURBRODT (ANP/AFP) - De veenbrand in het Oost-Belgische natuurpark Hoge Venen woedt al over een terrein van 3000 hectare. De brand is vrijdag ontstaan en besloeg toen 80 hectare. De Waalse autoriteiten melden dat de omstandigheden voor het bluswerk erg gecompliceerd zijn. De windrichting is in de nacht van zaterdag op zondag ook veranderlijk geweest, al was de wind niet erg hard.

Het is niet voor het eerst dat hier een grote veenbrand woedt, maar deze behoort tot de grootste natuurbranden in België. De grond bestaat uit turf, vooral in een droge zomer erg brandbaar materiaal van afgestorven plantenmateriaal. De brandbare bodem en ondergrond en het ruige terrein van de Hoge Venen zorgen ervoor dat de brand moeilijk te bestrijden is van dichtbij en met de gebruikelijke middelen, aldus brandbestrijders.

Belgische media zien uit naar de komst zondag van twee Nederlandse Chinook-helikopters die per vlucht 7600 liter water kunnen droppen op de Venen.