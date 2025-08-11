Hoe moderne cannabis het risico op psychose enorm vergroot

De joint van vandaag is niet meer te vergelijken met die van twintig jaar geleden. In Canada is het gemiddelde THC-gehalte – de werkzame stof in cannabis – in twee decennia gestegen van zo’n 4% naar 20% in de meeste legale gedroogde wiet.

“Cannabis uit de jaren 2000 is niet hetzelfde als in 2025”, zegt onderzoeker Nicholas Fabiano van de Universiteit van Ottawa. “Het THC-gehalte is vijf keer zo hoog. Dat is waarschijnlijk een belangrijke factor in de sterkere link tussen cannabisgebruik en schizofrenie.”

Sterk spul

Onderzoek wijst uit dat vooral jonge mannen, frequente gebruikers en mensen met een psychische voorgeschiedenis extra kwetsbaar zijn. Cannabis met meer dan 10% THC vergroot in combinatie met regelmatige consumptie de kans op psychose aanzienlijk. Het risico wordt nog groter bij mensen die al kampen met depressie of angststoornissen.

Een gigantische studie in Ontario, waarbij de gegevens van 9,8 miljoen mensen zijn gebruikt, liet zien dat een bezoek aan de spoedeisende hulp voor cannabisgebruik de kans op schizofrenie met 14,3 keer verhoogt. Wie daar belandt vanwege een cannabis-geïnduceerde psychose, loopt zelfs een 241,6 keer hoger risico.

Stoppen

Wie na een eerste psychose blijft blowen, vergroot de kans op terugkerende klachten. Antipsychotica kunnen helpen bij ernstige of langdurige symptomen, maar gedragsmatige ondersteuning is minstens zo belangrijk. Technieken als motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie helpen gebruikers om de hunkering naar het groene goedje te weerstaan en de behandelingen vol te houden.

De boodschap van de onderzoekers is helder: cannabis is anno 2025 veel krachtiger en gevaarlijker dan enkele decennia geleden. Wie denkt te experimenteren met een ‘onschuldig’ plantje, komt van een koude kermis thuis. De mentale belasting van blowen is veel zwaarder dan eerst.