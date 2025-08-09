ECONOMIE
Veertig auto's in brand bij autosloperij in Wernhout

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 23:43
anp090825123 1
WERNHOUT (ANP) - Bij een brand achter een autosloperij in het Noord-Brabantse Wernhout hebben zaterdagavond rond 22.00 uur veertig auto's vlam gevat, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De loods van de sloperij zelf staat niet in brand. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit, inclusief een hoogwerker en een extra watertransport.
Het vuur is inmiddels onder controle, maar de veiligheidsregio laat weten dat de auto's een voor een moeten worden afgeblust. Dat gaat naar verwachting nog enige tijd duren. Wel is de rookontwikkeling sterk afgenomen.
