Weer dode door voedseldropping boven Gazastrook

NUSEIRAT (ANP) - Een boven de Gazastrook uitgeworpen pallet met hulpgoederen heeft in Nuseirat een jongen van vijftien jaar oud gedood. Dat meldden hulpverleners uit een nabijgelegen ziekenhuis. Onder meer de nieuwszender Al Jazeera heeft gezegd dat de jongen in de richting rende waar pallets neerkwamen en er door een werd verpletterd.

Afgelopen week zijn voor zover bekend twee doden gevallen door de droppings die hulporganisaties als ondoelmatig en duur bestempelen. Met een vlucht wordt doorgaans een kleinere hoeveelheid hulp gebracht dan met één vrachtauto. Duizenden trucks wachten tot ze worden toegelaten. Ook zijn veel benodigde goederen niet geschikt om te worden uitgeworpen.

Een aantal landen dropt pakketten boven de Gazastrook. Nederland begon er vrijdag mee vanuit een Hercules C-130. De eerste dropping betrof zo'n 14,5 ton aan hulpgoederen. Een vrachtauto kan meestal zeker 20 ton vervoeren. Onder de andere landen die de vluchten uitvoeren zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.