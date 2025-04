Veiligheidsberaad wil meer slagkracht voor bestrijden natuurbrand

DEN HAAG (ANP) - Het Veiligheidsberaad pleit voor meer slagkracht om natuurbranden te bestrijden. De grote brand in Ede, waarbij een groot stuk heidegrond verloren ging, laat de urgentie zien, zegt het overkoepelende orgaan van de Nederlandse veiligheidsregio's.

"De grens van wat we kunnen, wordt snel bereikt als er meerdere grootschalige natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden", zegt Jack Mikkers, portefeuillehouder Brandweer in het Veiligheidsberaad. "Een scenario dat door de huidige droogte in Nederland steeds realistischer wordt."

Het Veiligheidsberaad wil al langer uitbreiding van specialistische teams. Deze "kleine, slagvaardige eenheden" richten zich vooral op het weghalen van brandbare vegetatie en het bijscholen van brandweermensen. Deze teams moeten ook data verzamelen over natuurbranden en leren van incidenten zodat de bestrijding steeds effectiever kan worden.