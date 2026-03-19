Veiligheidsmaatregelen na neerschieten Iraniër in Schoonhoven

Samenleving
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 19:54
SCHOONHOVEN (ANP) - Minister van Justitie en Veiligheid David van Weel zegt op X geïnformeerd te zijn door de politie over het neerschieten van een 36-jarige Iraniër in Schoonhoven donderdag. Volgens hem zijn verschillende autoriteiten alert en nemen die maatregelen.
De man werd donderdag iets voor 07.00 uur neergeschoten op het Pascalplein in Schoonhoven. "Gezien de Iraanse achtergrond van het slachtoffer zijn NCTV, OM, politie en de lokale gezagen alert en nemen zij de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn", schrijft Van Weel. Het Openbaar Ministerie houdt rekening met "alle mogelijke scenario's", zegt hij. Een woordvoerder van de politie zegt dat niet verder te kunnen toelichten en benadrukt dat het onderzoek loopt.
De man komt uit Schoonhoven en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat de dader voortvluchtig is en roept getuigen op zich te melden.
Wie is Lidewij de Vos?

Key Speakers At The US Saudi Investment Forum

Saoedi-Arabie wil Iran gaan aanvallen

'Hybrid creep' neemt toe: hierom kun jij straks minder thuiswerken

Poetin pest Trump: twee olietankers naar Cuba

Olie mogelijk naar 200 dollar, omdat Iran driegt met 'grootschalige economische oorlog' tegen het Westen

Tinder stuurt jouw gezicht naar Amerika

