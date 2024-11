Veiligheidsraad adviseert Israëlische fans duel Parijs te mijden

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische Veiligheidsraad adviseert Israëlische voetbalfans om donderdag de voetbalwedstrijd tussen Frankrijk en Israël niet in het stadion in Parijs bij te wonen. Aanleiding voor het advies is het geweld dat donderdag in Amsterdam uitbrak na een wedstrijd tussen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv en Ajax.

Rondom de voetbalwedstrijd worden 4000 politieagenten ingezet, meldt politiechef Laurent Nunez van Parijs. In het stadion geldt tijdens de wedstrijd een verbod op Palestijnse vlaggen. "Er mogen geen politiek gemotiveerde boodschappen in het stadion zijn, en evenmin Palestijnse vlaggen. Alleen Franse en Israëlische vlaggen zullen in het stadion aanwezig zijn", zei Nunez tegen Franse media.

De rechtse Joodse beweging Betar zegt donderdag voorafgaand aan de wedstrijd in Parijs te gaan demonstreren voor Israël en tegen antisemitisme. "Wij zijn trotse zionisten en hebben niets om ons voor te verontschuldigen", laat Betar-leider Yigal Brand in een verklaring weten.