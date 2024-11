Joodse groep plant pro-Israël-demonstratie voor interland Parijs

PARIJS (ANP/AFP) - De rechtse Joodse beweging Betar zegt donderdag in Parijs te gaan demonstreren voor Israël en tegen antisemitisme voor een voetbalwedstrijd tussen Frankrijk en Israël. De wedstrijd vindt precies een week plaats nadat er geweld was uitgebroken in Amsterdam na een wedstrijd tussen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv en Ajax.

Betar-leider Yigal Brand zei in een verklaring dat de beweging, die wereldwijd actief is en banden heeft met rechts in Israël, "woedend is over wat er in Amsterdam is gebeurd". En: "Wij zijn trotse zionisten en hebben niets om ons voor te verontschuldigen".

In de verklaring staat ook dat Betar en de Franse Joodse studentenbeweging MEJF woensdag de extreemrechtse minister van Financiën van Israël, Bezalel Smotrich, in Parijs ontvangen. Op diezelfde dag vindt in Parijs het Israel Is Forever-gala plaats. Verenigingen, vakbonden en Franse linkse partijen hebben het gala veroordeeld, en met name het bezoek van Smotrich.