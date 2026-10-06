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Veiligheidsraad Bulgarije komt bijeen na aanvallen op Zwarte Zee

Samenleving
door anp
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SOFIA (ANP) - Herhaaldelijke aanvallen op de scheepvaart in de Zwarte Zee zorgen in Bulgarije voor onrust. President Iliana Jotova heeft voor woensdag de Consultatieve Raad voor Nationale Veiligheid (CCNS) bijeengeroepen, melden het nationale persbureau BTA en nieuwssite Novinite.
De president was vanuit de Bulgaarse politiek opgeroepen om overleg te houden met de veiligheidsraad. Dat gebeurde nadat met drones twee schepen waren aangevallen, waarvan er een is gezonken.
Het CCNS-overleg staat gepland voor woensdagmiddag. Het onderwerp is "actuele risico's en bedreigingen voor de maritieme veiligheid en de vitale infrastructuur van Bulgarije in het kader van de oorlog in Oekraïne".
In de raad zitten allerlei topfiguren. Het gaat onder meer om de premier, de parlementsvoorzitter, belangrijke ministers en kopstukken van de veiligheids- en inlichtingendiensten. De aanvallen op de schepen worden in verband gebracht met de oorlog in Oekraïne. Het is nog onduidelijk uit welk land de drones komen.
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