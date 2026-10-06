OM eist negen jaar cel tegen moeder voor doodschudden baby

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Den Haag negen jaar cel geëist tegen de 34-jarige Faristha S. voor doodslag op haar 10 maanden oude zoontje. De vrouw zou het jongetje op 14 april 2023 door elkaar hebben geschud, waardoor het ernstig hersenletsel opliep. Het kind overleed op 9 mei 2023 in een ziekenhuis.

Volgens S. is de baby in de woonkamer van de woning in Voorschoten van haar en haar gezin achterover op zijn hoofd gevallen. Hij zou zich aan een bankstel hebben opgetrokken om te gaan staan. De vrouw ontkent dat zij haar zoon iets heeft aangedaan en zegt dat zij "vals" wordt beschuldigd. De artsen in het ziekenhuis hebben volgens haar fouten gemaakt.

Ten tijde van het vermoedelijke geweld waren haar man en een iets ouder broertje van het slachtoffertje in de woning aanwezig.

De vrouw werd begin 2024 aangehouden en heeft sindsdien vastgezeten. In september 2024 beviel zij in detentie van een kind, haar derde.