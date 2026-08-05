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Veiligheidsregio: hoe lang brand Venray nog duurt, blijft onzeker

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 8:30
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OOSTRUM (ANP) - Het blijft moeilijk in te schatten hoe lang het nog duurt voordat de brand in een natuurgebied bij het Limburgse Venray onder controle zal zijn. De weersomstandigheden zijn momenteel redelijk gunstig, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.
Hoewel het met 30 graden warm wordt, blijft de windrichting gelijk: die blijft waaien uit het zuidoosten. Dat maakt het blussen makkelijker. Een dag eerder zorgde de van richting veranderende wind ervoor dat de brandweer telkens moest bijstellen met blussen.
Dinsdagavond dreigde onweer met windstoten, maar dat is uitgebleven. De brand is binnen de zogeheten stoplijnen gebleven en breidt niet uit.
Vanwege ontplofbare oorlogsresten in het gebied moet de brandweer wel meer afstand houden tot het vuur. "Dat is vervelend maar voor onze inzet maakt het niet zoveel uit", zegt de woordvoerder. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld vanwege munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk nog in het gebied ligt.
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