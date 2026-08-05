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Tennisser Alcaraz mist ook toernooi van Cincinnati door blessure

Sport
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 8:45
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CINCINNATI (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft zich vanwege zijn polsblessure teruggetrokken van het masterstoernooi van Cincinnati, dat op 13 augustus begint. Dat meldt tennisorganisator ATP in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder leek de Spanjaard nog zijn rentree te zullen maken in Cincinnati, toen hij half juli op de deelnemerslijst verscheen.
De 23-jarige tennisser is sinds eind april geblesseerd. Daardoor miste hij Roland Garros en Wimbledon. Op de wereldranglijst staat hij nog altijd tweede. Begin dit jaar won hij de Australian Open, het enige grandslamtoernooi waaraan hij meedeed. Het is nog onzeker of Alcaraz op tijd fit is voor de laatste grandslam van het jaar. De US Open begint op 30 augustus.
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