Veiligheidsregio linkt stroomstoring Botlek aan brand Maasvlakte

ROTTERDAM (ANP) - Er is een verband tussen de stroomstoring bij bedrijven aan de Botlekweg en Merseyweg in het Rotterdamse Botlekgebied en de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte, meldt de veiligheidsregio. Een van de getroffen bedrijven was Esso. De raffinage moest deels worden stilgelegd en er werd afgefakkeld.

"Inmiddels is bevestigd dat deze incidenten met elkaar samenhangen. Het incident wordt overgedragen aan Stedin en de betrokken bedrijven. De bedrijven zetten hun werkzaamheden en processen weer op gang", aldus de veiligheidsregio.

"We laten de bevinding van de veiligheidsregio voorlopig even bij hen", zegt een woordvoerder van netbeheerder Stedin. "We onderzoeken een mogelijk verband en de oorzaak van de storingen. Maar het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen."

De explosie donderdag bij oliebedrijf Gunvor Energy aan de Moezelweg in Rotterdam-Europoort, waarbij een dode en zes gewonden vielen, houdt geen verband met de stroomstoring, zegt de veiligheidsregio.