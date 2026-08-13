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Tesselaar derde na acht onderdelen op tienkamp EK atletiek

Sport
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 17:59
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BIRMINGHAM (ANP) - Jeff Tesselaar bezet na acht onderdelen de derde plaats op de tienkamp bij de EK atletiek in Birmingham en doet nog volop mee om de medailles. Hij is ook hard op weg naar een dik persoonlijk puntenrecord.
De 23-jarige meerkamper uit Heerhugowaard verzamelde tot nog toe 6895 punten en heeft de Duitse wereldkampioen Leo Neugebauer (7181 punten) en de Noor Sander Skotheim (6933 punten) boven zich. In de avonduren volgen nog het speerwerpen en de 1500 meter.
Tesselaar is bezig aan zijn tweede EK. Hij debuteerde twee jaar geleden in Rome met de twaalfde plaats. Op de WK indoor in maart in Toruń werd hij zevende op de zevenkamp.
Hij werkte woensdag al een veelbelovende eerste dag af met onder meer winst op de 400 meter in een persoonlijk record van 47,06 seconden en een persoonlijk record van 15,11 meter bij het kogelstoten.
Op de tweede dag had hij geen grote uitschieters, maar met 14,65 op de 110 meter horden, 45,26 bij het discuswerpen en 4,70 bij het polsstokhoogspringen bleef hij aan de top van het klassement meedraaien.
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