Veiligheidsrisicogebied in Uden, politie mag fouilleren

UDEN (ANP) - De politie in het Brabantse Uden mag woensdag en donderdag preventief fouilleren op verschillende plaatsen. Er is voor delen van Uden een veiligheidsrisicogebied afgekondigd, omdat gevreesd wordt voor onrust bij vergaderingen over de komst van drie opvanglocaties voor vluchtelingen.

Woensdag is er een informatieavond over de komst van de opvanglocaties, donderdag is er een commissievergadering. Een anti-azc-protest vorige week liep dusdanig uit de hand dat de ME moest ingrijpen. Zes mensen werden opgepakt.

De gemeente Maashorst zei dinsdag al ervan uit te gaan dat er woensdagavond weer demonstraties zijn. Huis-aan-huis zijn oproepen daartoe verspreid, aldus een woordvoerder. Ook op TikTok en Snapchat gaan oproepen rond om de bijeenkomst te verstoren met vuurwerk, zegt de gemeente.

De gemeente wil in Uden een nieuw azc openen. Ook komen er in dezelfde gemeente opvanglocaties in Schaijk en de plaats Zeeland. Dat worden geen asielzoekerscentra. Wel kunnen daar bijvoorbeeld statushouders of Oekraïners gaan wonen.