Israëlische oorlogsmisdaden: meerdere gedode hulpverleners Gaza door hoofd geschoten

Een aantal van de hulpverleners die omkwamen bij een Israëlische aanval op een ambulancekonvooi, zijn door het hoofd geschoten. Dat bericht de Amerikaanse krant The New York Times, die inzage kreeg in autopsieverslagen van veertien van de gedode personen.

De aanval op het konvooi vond op 23 maart plaats en leidde tot internationale kritiek. Israël had eerst aangegeven dat de ambulances zonder zwaailichten en verlichting reden, maar later bleek uit videobeelden dat die uitleg niet klopte.

Poging tot doofpot

Lichamen van gedode hulpverleners waren begraven in een massagraf en zijn later geborgen. Ook de ambulances waren onder de grond verstopt door het Israëlische leger. Een arts van een gespecialiseerde tak van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza heeft ze daarna onderzocht.

Daar kwam uit naar voren dat elf van de mannen schotwonden hadden. Vier van die hulpverleners waren in het hoofd geschoten. Een van de mannen zou getroffen zijn door granaatscherven en twee andere personen hadden verwondingen die mogelijk samenhangen met een explosie.

Oorlogsmisdaden

De patholoog had eerder gezegd dat minstens een van de hulpverleners mogelijk was vastgebonden. Uit de rapporten kan niet worden opgemaakt of dat daadwerkelijk het geval was, schrijft de krant.

De aanval op het konvooi vond plaats nadat Israël de strijd in Gaza weer had hervat na een bestand van enkele weken. Er was geen overeenstemming bereikt over de verdere invulling van het staakt-het-vuren met Hamas.

Internationaal bestaan grote zorgen over de humanitaire gevolgen van het conflict voor burgers in het geïsoleerde kustgebied. Artsen zonder Grenzen omschreef de Gazastrook woensdag in een verklaring als een "massagraf voor Palestijnen".