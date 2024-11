Veiligheidsrisicogebieden in Alkmaar om wedstrijd AZ - Fenerbahçe

ALKMAAR (ANP) - In Alkmaar gelden donderdag sinds 09.00 uur vier gebieden in de stad als veiligheidsrisicogebied. Dit heeft te maken met de wedstrijd van AZ tegen het Turkse Fenerbahçe in het AFAS Stadion donderdagavond om 21.00 uur.

Het gaat om het gebied rond het AFAS Stadion, het centrum van Alkmaar, de omgeving van treinstation Alkmaar en het gebied rond het evenemententerrein Olympiaweg. Aan die weg kunnen supporters parkeren. De maatregel geldt tot vrijdag 01.00 uur, is te lezen in het besluit van burgemeester Anja Schouten. In een veiligheidsrisicogebied mag onder meer preventief gefouilleerd worden.

De burgemeester verwijst in haar besluit naar eerdere ongeregeldheden bij thuiswedstrijden van AZ, bijvoorbeeld die tegen West Ham United en Legia Warschau. Ook wordt een vorige wedstrijd van de Turkse voetbalclub tegen FC Twente aangehaald. Volgens Schouten is het aannemelijk dat supporters van Fenerbahçe toen zwaar vuurwerk bij zich hadden, waaronder nitraatbommen. Een mogelijke confrontatie donderdag waarbij zwaar vuurwerk wordt gebruikt, levert een gevaar op voor de openbare orde en veiligheid, stelt zij.

Amsterdam

Alkmaar verwacht ongeveer duizend supporters van de Turkse voetbalclub. Er is extra inzet van politie en geprobeerd wordt om supporters van de twee clubs gescheiden te houden.

In Amsterdam was het woensdag op donderdag op meerdere plekken onrustig. De politie zegt signalen van spanningen te hebben gekregen, mogelijk als gevolg van de wedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv donderdagavond, maar ook die van AZ tegen Fenerbahçe. Zo moesten agenten een confrontatie voorkomen op het Max Euweplein tussen een groep taxichauffeurs en een groep mensen die uit een casino kwam. Niemand is opgepakt.