MOSKOU (ANP/AFP) - Het hoofd van de Russische Nationale Veiligheidsraad heeft aangestuurd op onderhandelingen met het Westen over Oekraïne. Het Westen moet kiezen tussen het doorgaan met de steun aan Oekraïne en daarmee de "vernietiging" van het Oekraïense volk en onderhandelingen met Rusland, zei Sergej Sjojgoe. De voormalige minister van Defensie stelde ook dat de oorlog momenteel slecht verloopt voor Oekraïne.

De uitspraken van Sjojgoe volgen op de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten. De huidige regering van de Democraat Joe Biden heeft Oekraïne tijdens de Russische invasie voorzien van grootschalige militaire steun, maar aankomend president Trump is daar veel kritischer over. Hij heeft daarnaast geclaimd de oorlog binnen een dag te kunnen beëindigen. Sommige experts vermoeden dat hij zal aansturen op een snelle deal.