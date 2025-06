Veldkamp had 'indringend' gesprek met Spanje over NAVO-norm

DEN HAAG (ANP) - Demissionair buitenlandminister Caspar Veldkamp (NSC) heeft een "indringend" gesprek gehad met Spanje over de NAVO-norm van 5 procent van de totale economie. Aan die norm wil Spanje zich nog niet committeren: het land had al moeite met 2 procent en de sprong naar 5 procent zou onhaalbaar zijn, aldus Spaanse diplomaten.

Veldkamp wil niet te veel ingaan op het gesprek, maar benadrukt vrijdag voorafgaand aan de ministerraad wel het belang "dat iedereen aan boord is". Later vrijdag wordt in Brussel door diplomaten overlegd wat de boodschap moet worden op de NAVO-top in Den Haag volgende week. "Ik hoop dat we een weg vinden om eenheid uit te stralen", zei Veldkamp.

De buitenlandminister wil niet speculeren of er een uitzondering gaat gelden voor Spanje. "Diplomatiek gezien zijn er altijd opties. Maar het doel is om met z'n allen aan boord te komen."