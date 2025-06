Orkaan Erick kost in Mexico aan ten minste twee mensen het leven

OAXACA (ANP/AFP) - De orkaan Erick heeft in zuidelijk Mexico ten minste twee levens gekost. Inmiddels is Erick in kracht afgenomen tot een tropische storm.

In de staat Oaxaca werd een man geëlektrocuteerd toen hij hielp met puinruimen. Hij kwam volgens de autoriteiten in contact met hoogspanningskabels in de buurt van een stroompje. De tweede dode is een kind in de buurstaat Guerrero. Hij werd meegesleurd door het water terwijl hij werd gedragen door zijn moeder.

Storm Erick heeft daken verwoest en voor overstromingen gezorgd. Ook kwamen zeker 123.000 mensen zonder stroom te zitten. Ook viel op plaatsen het netwerk voor mobiele telefonie uit. Hoewel de storm in kracht is afgenomen, kan de regen nog voor veel problemen zorgen, waarschuwde de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum.